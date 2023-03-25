Джейсон Тейтум превзошел рекорд Лэрри Берда

Теги Лэрри Берд Бостон Индиана НБА Джон Хавличек Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал рекордсменом в истории клуба по количеству матчей с 30+ очками в одном сезоне.

Набрав 34 очка во вчерашнем матче против «Индианы» (120:95), Тейтум в 40-й раз в нынешнем сезоне набрал 30+ очков в одной встрече и превзошел рекорд легендарного Лэрри Берда (39, сезон-87/88).

Восьмикратный чемпион НБА Джон Хавличек занимает третье место с 38 матчами в сезоне-70/71.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

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2 комментария

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MVG
молодец. нолик будет под сводами, если не уйдёт
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& Co1366
Превзойти Ларри Бёрда - это что-то 🚩
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