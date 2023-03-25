Болельщица пофлиртовала с Джейсоном Тейтумом, упавшим на зрителей в первом ряду

Форвард « » Джейсон Тейтум в четвертой четверти матча против «Индианы» (120:95) споткнулся о телеоператора и упал на зрителей в первом ряду.

Одна из болельщиц, воспользовавшись моментом, обняла звезду «Селтикс» и потрогала волосы, после чего поделилась впечатлениями с сидевшими рядом болельщиками.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»