Болельщица пофлиртовала с Джейсоном Тейтумом, упавшим на зрителей в первом ряду

Теги Бостон НБА видео болельщики Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в четвертой четверти матча против «Индианы» (120:95) споткнулся о телеоператора и упал на зрителей в первом ряду.

Одна из болельщиц, воспользовавшись моментом, обняла звезду «Селтикс» и потрогала волосы, после чего поделилась впечатлениями с сидевшими рядом болельщиками.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

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2 комментария

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ДИКАНЬ
Надеюсь она не работает в офисе Селтикс)
+3
0
+3
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Jan Paskel
Во её муж/жена удивится
0
0
0
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