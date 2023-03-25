Рашад Маккэнтс: «Вы готовы дать Остину Ривзу 50 млн, потому что он белый и играет за «Лейкерс», а они отстой»

Бывший игрок НБА Рашад Маккэнтс в подкасте заявил, что не заслуживает 4-летнего контракта на 50 миллионов долларов, и что другие участники подкаста готовы дать ему такую сумму только потому, что он белый и играет за «Лейкерс».

«Я бы дал ему 7 миллионов за два года.

Он этого не заслуживает. Вы готовы дать ему 50 миллионов, потому что он белый и играет за «Лейкерс», а они отстой. Если «Лейкерс» не будут отстоем, он не будет играть.

Он начинает немного походить на Джереми Лина», – добавил Маккэнтс.

Вы зря смеялись над «Лейкерс». Они попадут в плей-офф и без Леброна