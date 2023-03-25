Рашад Маккэнтс: «Вы готовы дать Остину Ривзу 50 млн, потому что он белый и играет за «Лейкерс», а они отстой»
Бывший игрок НБА Рашад Маккэнтс в подкасте Гилберта Аренаса заявил, что Остин Ривз не заслуживает 4-летнего контракта на 50 миллионов долларов, и что другие участники подкаста готовы дать ему такую сумму только потому, что он белый и играет за «Лейкерс».
«Я бы дал ему 7 миллионов за два года.
Он этого не заслуживает. Вы готовы дать ему 50 миллионов, потому что он белый и играет за «Лейкерс», а они отстой. Если «Лейкерс» не будут отстоем, он не будет играть.
Он начинает немного походить на Джереми Лина», – добавил Маккэнтс.
Вы зря смеялись над «Лейкерс». Они попадут в плей-офф и без Леброна
А вы все - белые лузеры!
https://www.youtube.com/watch?v=RCtPia03L1Y
Маккэнтс - 14-ый пик драфта. Поиграл пять сезонов, в среднем 10.0 очков за игру. на шестой сезон тупо не приехал в тренировочный лагерь.
Встречался с Хлой Кардашьян.
Тру гангста.