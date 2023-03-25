Рашад Маккэнтс: «Вы готовы дать Остину Ривзу 50 млн, потому что он белый и играет за «Лейкерс», а они отстой»

Теги Лейкерс Рашад Маккэнтс НБА Гилберт Аренас Остин Ривз Баскетбол

Бывший игрок НБА Рашад Маккэнтс в подкасте Гилберта Аренаса заявил, что Остин Ривз не заслуживает 4-летнего контракта на 50 миллионов долларов, и что другие участники подкаста готовы дать ему такую сумму только потому, что он белый и играет за «Лейкерс».

«Я бы дал ему 7 миллионов за два года.

Он этого не заслуживает. Вы готовы дать ему 50 миллионов, потому что он белый и играет за «Лейкерс», а они отстой. Если «Лейкерс» не будут отстоем, он не будет играть.

Он начинает немного походить на Джереми Лина», – добавил Маккэнтс.

Вы зря смеялись над «Лейкерс». Они попадут в плей-офф и без Леброна

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5 комментариев

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MrManchester
Ответ Jan Paskel
Ребята, я за Вас навёл справки. Маккэнтс - 14-ый пик драфта. Поиграл пять сезонов, в среднем 10.0 очков за игру. на шестой сезон тупо не приехал в тренировочный лагерь. Встречался с Хлой Кардашьян. Тру гангста.
забыт главный статистический показатель -- сумма контрактов за карьеру чуть больше 7 миллионов.
+4
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Misunderstood
Ответ Jan Paskel
Ребята, я за Вас навёл справки. Маккэнтс - 14-ый пик драфта. Поиграл пять сезонов, в среднем 10.0 очков за игру. на шестой сезон тупо не приехал в тренировочный лагерь. Встречался с Хлой Кардашьян. Тру гангста.
Если не ошибаюсь как-то читал про него статью вроде на спортсе, что парень хоть и талантливым считался, но с явными проблемами с головой, поэтому из лиги и вылетел🌚
+3
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Abdulla
Зато Рашад устанавливал кекс для данка Джеральда Грина.
А вы все - белые лузеры!
https://www.youtube.com/watch?v=RCtPia03L1Y
+4
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Jan Paskel
Ребята, я за Вас навёл справки.

Маккэнтс - 14-ый пик драфта. Поиграл пять сезонов, в среднем 10.0 очков за игру. на шестой сезон тупо не приехал в тренировочный лагерь.

Встречался с Хлой Кардашьян.

Тру гангста.
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Xell
Лектер перелогинься, тебя раскрыли))
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