Легкий форвард «Лейкерс» рассказал о приоритетах в межсезонье.

«Любой, кто скажет вам, что мы играем не ради денег, солжет.

Я хочу получить как можно больше денег и быть быть настолько успешным, насколько это возможно. Не столь важно, где именно», – заявил Ривз.

Этим летом « » смогут предложить Ривзу 50 миллионов долларов на 4 года.

Ривз станет ограниченно свободным агентом, а значит, у «Лейкерс» останется возможность удержать игрока в случае повторения предложения другой организации.

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