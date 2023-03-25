Остин Ривз о межсезонье: «Хочу получить как можно больше денег, не столь важно, где именно»

Теги Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз рассказал о приоритетах в межсезонье.

«Любой, кто скажет вам, что мы играем не ради денег, солжет.

Я хочу получить как можно больше денег и быть быть настолько успешным, насколько это возможно. Не столь важно, где именно», – заявил Ривз.

Этим летом «Лейкерс» смогут предложить Ривзу 50 миллионов долларов на 4 года. 

Ривз станет ограниченно свободным агентом, а значит, у «Лейкерс» останется возможность удержать игрока в случае повторения предложения другой организации.

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17 комментариев

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ZhunusOFF
Грузовик денег не нужен)?
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Can
база
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Амен
Это понятно было. Надеюсь, Сперс ему что нибудь вроде 60 на 4 выпишут. Отличный игрок
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Ivan Kuzmenyuk
С таким подходом скорее Лейкерс договорятся с Лонни Уокером на условные 50/4, который сегодня показал товар лицом, чем будут повторять сумму больше для Ривза.
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Максималка Вандербилта
вопрос к экспертам (Роману Сприкуту и другим знающим): сколько максимально Лейкерс может предложить Ривзу, если другие команды перебьют 50 на 4 ?
В блог зарплат Лейкерс напиши.
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Алексей Ермольчик
Интересно будет глянуть на его ценник , без привязки к команде.
Ты хотел сказать на макс сумму, которую ему дадут.
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Stephan Carrypenko
Ну 50-4 это для игрока его формата вполне норм
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Артур Хайбрахманов
Честно, но не уместно на данном этапе сезона.
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KibR
Ответ Ужратый Гусениц
да, только когда такое говорил Шредер, над ним все "хаха, жадина, вот и играй за минималку, так и надо", или Айзея ждал грузовика с деньгами,а тут говорит приятный белый парень, поэтому назовем это не жадность, а искренность)
причем здесь случай Шреддера? Ривз разве уже отказался от многомиллионного контракта?
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Максималка Вандербилта
вопрос к экспертам (Роману Сприкуту и другим знающим): сколько максимально Лейкерс может предложить Ривзу, если другие команды перебьют 50 на 4 ?
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Ужратый Гусениц
Ответ KibR
Уважение ему за искренность.
да, только когда такое говорил Шредер, над ним все "хаха, жадина, вот и играй за минималку, так и надо", или Айзея ждал грузовика с деньгами,а тут говорит приятный белый парень, поэтому назовем это не жадность, а искренность)
+7
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Irvin
Ответ Сергей Пузанков
Многовато он там со Шредером общается, надо бы их рассадить
Шредер конечно образцовый охотник за баблом на минималке
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Сергей Пузанков
Многовато он там со Шредером общается, надо бы их рассадить
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+15
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Pikachu Pikachu
Не очень красиво, но честно
+16
-2
+14
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DonaldBrashear 2.0
вот это тип, конечно, сказал то, что другие не могут говорить открыто.
а так молодцом, 50 на 4 года - это немного совсем для него, учитывая, какие зарплаты получают некоторые игроки.

по соотношению цена/качество/польза в этом сезоне - Ривз один из лучших в НБА.
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Алексей Ермольчик
Интересно будет глянуть на его ценник , без привязки к команде.
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KibR
Уважение ему за искренность.
+10
-2
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