Остин Ривз о межсезонье: «Хочу получить как можно больше денег, не столь важно, где именно»
Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз рассказал о приоритетах в межсезонье.
«Любой, кто скажет вам, что мы играем не ради денег, солжет.
Я хочу получить как можно больше денег и быть быть настолько успешным, насколько это возможно. Не столь важно, где именно», – заявил Ривз.
Этим летом «Лейкерс» смогут предложить Ривзу 50 миллионов долларов на 4 года.
Ривз станет ограниченно свободным агентом, а значит, у «Лейкерс» останется возможность удержать игрока в случае повторения предложения другой организации.
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а так молодцом, 50 на 4 года - это немного совсем для него, учитывая, какие зарплаты получают некоторые игроки.
по соотношению цена/качество/польза в этом сезоне - Ривз один из лучших в НБА.