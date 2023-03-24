У Остина Ривза будет несколько предложений на рынке в межсезонье-2023
У легкого форварда «Лейкерс» Остина Ривза будет несколько контрактных предложений на рынке в межсезонье-2023.
Об этом информирует обозреватель The Athletic Йован Буха.
Ривз летом станет ограниченно свободным агентом. По окончании сезона клуб может выставить ему «квалификационное предложение» лишь в рамках тех сумм, которые зависят от его прежней зарплаты – 24-летний баскетболист заработал 0,9 млн долларов за прошлый сезон и 1,5 млн за этот.
Этим летом команда из Лос-Анджелеса будет способна предложить Ривзу лишь 50 миллионов долларов на 4 года. При этом у «Лейкерс» останется возможность удержать игрока в случае повторения предложения другой организации.
Остин на этой неделе обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» – 35 очков. Его средние показатели по сезону составляют 12,3 очка, 3,0 подбора и 3,0 передачи.
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Ривз не играет на такие деньги