У Остина Ривза будет несколько предложений на рынке в межсезонье-2023

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

У легкого форварда «Лейкерс» Остина Ривза будет несколько контрактных предложений на рынке в межсезонье-2023.

Об этом информирует обозреватель The Athletic Йован Буха.

Ривз летом станет ограниченно свободным агентом. По окончании сезона клуб может выставить ему «квалификационное предложение» лишь в рамках тех сумм, которые зависят от его прежней зарплаты – 24-летний баскетболист заработал 0,9 млн долларов за прошлый сезон и 1,5 млн за этот.

Этим летом команда из Лос-Анджелеса будет способна предложить Ривзу лишь 50 миллионов долларов на 4 года. При этом у «Лейкерс» останется возможность удержать игрока в случае повторения предложения другой организации.

Остин на этой неделе обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» – 35 очков. Его средние показатели по сезону составляют 12,3 очка, 3,0 подбора и 3,0 передачи.

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13 комментариев

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Tolball
Ответ scorp19
50/4 это даже слишком жирно. Такие же деньги получает условный Келли Убре, который по 20 очков в среднем набирает или лучший защищающийся Маркус Смарт. Ривз не играет на такие деньги
Убре больше лечится,чем играет,
а условный Богдан Богданович в 30лет совсем недавно получил 68 на 4.
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BT
Ответ Райли Карри
Если кто-то не знает, Кузма получил 40 на 3
Ну так значит логично предположить, что и Ривз может получить примерно столько же.
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scorp19
50/4 это даже слишком жирно. Такие же деньги получает условный Келли Убре, который по 20 очков в среднем набирает или лучший защищающийся Маркус Смарт.
Ривз не играет на такие деньги
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Tolball
Ответ Insamo217
Лучше не повторять ошибки Шредера и брать что предложат. Я думаю он это понимает
Это несколько другая ситуация,Шредеру предлагали по ходу сезона,а он решил дождаться окончания сезона.
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TurboMen
Ответ BT
Кузма в свой последний сезон в Лейкерс имел схожую статистику. Сколько он получил, все на рынке знают (а сейчас он вроде и побольше хочет).
я думаю перевод в старт тут не случаен, наверное в кулуарах уже договорились.
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Райли Карри
Ответ BT
Кузма в свой последний сезон в Лейкерс имел схожую статистику. Сколько он получил, все на рынке знают (а сейчас он вроде и побольше хочет).
Если кто-то не знает, Кузма получил 40 на 3
+1
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BT
Кузма в свой последний сезон в Лейкерс имел схожую статистику. Сколько он получил, все на рынке знают (а сейчас он вроде и побольше хочет).
+1
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Insamo217
Лучше не повторять ошибки Шредера и брать что предложат. Я думаю он это понимает
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Прозектор-50
Ответ Antony78
кто-нибудь больше предложит чем 50 за 4
За что? За 12+3+3?
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Bergkamp007
50/4 для него - это вэри гууд
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boller_73
Пылинка не тупи, надо его удерживать обязательно
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TurboMen
Лейкерс из года в год находят самородков на минималке, так что забивать платёжку тяжёлыми контрактами запасных явно не требуется. Не согласится на 50/4, то и пусть гуляет...
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Antony78
кто-нибудь больше предложит чем 50 за 4
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