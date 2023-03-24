Сборная Германии уговаривает Остина Ривза присоединиться к национальной команде

Теги Лейкерс сборная Германии НБА чемпионат мира-2023 Остин Ривз Баскетбол

Сборная Германии уговаривает легкого форварда «Лейкерс» Остина Ривза присоединиться к национальной команде.

Немцы хотят видеть Ривза в своем составе на чемпионате мира 2023 года.

«Мне это очень интересно. Уже обсуждал эту возможность со Шредером. Год назад у меня была обстоятельная беседа с тренером Германии Гордоном Хербертом. Я рассматриваю этот вариант», – заявил Ривз.

Бабушка Ривза – немка. У перспективного игрока «Лейкерс» есть немецкий паспорт.

Остин на этой неделе обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» – 35 очков. Его средние показатели по сезону НБА составляют 12,3 очка, 3,0 подбора и 3,0 передачи.

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3 комментария

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Джинобля
Это будет бомба, если согласится. Молодой атакующий защитник с потенциалом. Добавит баланса сборной Германии.
Тайс/Мориц Вагнер
Клебер/Хартенштайн
Вагнер джуниор/Зипсер(если поправится)
Ривс/Обст
Шредер/Ло
Такая команда будет бороться за медали 100%!
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Телохранитель Джеймса Уорти
Истинный ариец, характер - нордический, стойкий
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Артем Андреев
Мне это очень интересно. Уже обсуждал эту возможность со Шредером. Год назад у меня была обстоятельная беседа с тренером Германии Гордоном Хербертом. Я рассматриваю этот вариант», – заявил Ривз.

Ривз,а вас я попрошу остаться.
(С) Гордон "Мюллер" Херберт
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