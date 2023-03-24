Сборная Германии уговаривает легкого форварда «Лейкерс» присоединиться к национальной команде.

Немцы хотят видеть Ривза в своем составе на чемпионате мира 2023 года.

«Мне это очень интересно. Уже обсуждал эту возможность со Шредером. Год назад у меня была обстоятельная беседа с тренером Германии Гордоном Хербертом. Я рассматриваю этот вариант», – заявил Ривз.

Бабушка Ривза – немка. У перспективного игрока «Лейкерс» есть немецкий паспорт.

Остин на этой неделе обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» – 35 очков. Его средние показатели по сезону НБА составляют 12,3 очка, 3,0 подбора и 3,0 передачи.

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