Энтони Эдвардс может сыграть в воскресенье в матче против «Голден Стэйт»

Теги травмы Голден Стэйт Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

«Миннесота» надеется на возвращение атакующего защитника Энтони Эдвардса в строй в воскресном матче против «Голден Стэйт», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Эдвардс получил травму правого голеностопного сустава во время матча с «Чикаго» 17 марта. В нынешнем сезоне первый номер драфта-2020 набирает 24,7 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи в среднем за матч при 46% с игры.

Ранее на этой неделе после длительного отсутствия в состав «Миннесоты» вернулся центровой Карл-Энтони Таунс. Он не играл с 28 ноября из-за растяжения правой икроножной мышцы. 

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