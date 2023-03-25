Энтони Эдвардс может сыграть в воскресенье в матче против «Голден Стэйт»

«Миннесота» надеется на возвращение атакующего защитника в строй в воскресном матче против « », сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Эдвардс получил травму правого голеностопного сустава во время матча с «Чикаго» 17 марта. В нынешнем сезоне первый номер драфта-2020 набирает 24,7 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи в среднем за матч при 46% с игры.

Ранее на этой неделе после длительного отсутствия в состав «Миннесоты» вернулся центровой Карл-Энтони Таунс. Он не играл с 28 ноября из-за растяжения правой икроножной мышцы.

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