«Гордость и ответственность». Девин Букер сравнил свою роль в «Финиксе» с историями Стефа Карри, Дирка Новицки и Кобе Брайанта

Девин Букер не собирается уходить из «Санз».

«Стеф Карри занимает особое место в сердцах всех болельщиков «Голден Стэйт ». Ко мне похожее отношение к Финиксе . Нечто особенное. Трудно даже объяснить. Ничего другого мне не нужно.

Гордость и ответственность. Которые я пытаюсь передать молодым парням. У меня была пара длинных походов в плей-офф, которые заставляли город искрить, хочу вернуть это ощущение.

Меня приняли сразу в 18 лет. Не отказывались в тяжелые времена. Город наблюдал за моим ростом. Думаю, у Стефа похожие чувства. Мы оба никуда не денемся.

Среди других сразу вспоминаются Тим Данкан, Дирк Новицки, Кобе Брайант . Смог встретиться с ними ближе к концу их карьер. Увидеть их прощальные туры, отношение. Нет только от их городов, но и от всей НБА , признание их верности», – поделился защитник «Санз» Девин Букер.