Гэри Пэйтон II может вернуться в матче против «Миннесоты» в воскресенье

Защитник «Голден Стэйт» может вернуться в домашней игре против «Миннесоты» в воскресенье.

«Уорриорз» заявили, что они определят статус участия Гэри Пэйтона II в воскресной встрече против «Тимбервулвз» после субботней тренировки. Они ожидают, что Пэйтон поработает с командой, и говорят, что он «увеличил интенсивность тренировок на площадке в течение последней недели», – написал журналист Марк Медина со ссылкой на организацию.

« » приобрел Пэйтона у «Блэйзерс» в результате четырехстороннего обмена перед дедлайном. Во время медосмотра выяснилось, что защитник не полностью восстановился от перенесенной летом операции на мышцах брюшной полости.

Калифорнийцы все же решили провести сделку, но после трейда Гэри в матчах пока не участвовал.

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