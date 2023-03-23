Джейден Макдэниелс: «Верю, что являюсь лучшим защитником в НБА»

Теги Клипперс Миннесота НБА Остин Риверс Пол Джордж Джамал Мюррэй Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Легкий форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс ответил на вопрос, как он реагирует на похвалы со стороны других баскетболистов лиги.

Ранее защитник «Тимбервулвз» Остин Риверс признал Джейдена лучшим защитником периметра в НБА, форвард «Клипперс» Пол Джордж назвал его самым недооцененным игроком.

«Мне было приятно. Верю, что являюсь лучшим защитником в НБА. Когда был молодым, смотрел за их игрой, а сейчас я удостоен таких высоких похвал с их стороны. Это плюс в копилку работы, которую я проделал за 3 года в лиге.

Помню, после очередного блок-шота Джамал Мюррэй сказал: «Братан, хватит блокировать мои броски».

Я провожу столько матчей против лучших атакующих игроков, рад, что они высказываются в положительном ключе. Меня начинают замечать», – поделился Джейден в интервью инсайдеру Шэмсу Чарании.

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1 комментарий

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Tim Timson
избавившись от Дило Миннесота возможно самая индивидуально сильная команда лиги в обороне. Конли, Макдэниэлс, Гобер, Андерсен и Эдвардс а ведь есть и Принс с Ридом
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