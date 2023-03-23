Джейден Макдэниелс: «Верю, что являюсь лучшим защитником в НБА»

Легкий форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс ответил на вопрос, как он реагирует на похвалы со стороны других баскетболистов лиги.

Ранее защитник «Тимбервулвз» признал Джейдена лучшим защитником периметра в , форвард « » назвал его самым недооцененным игроком.

«Мне было приятно. Верю, что являюсь лучшим защитником в НБА. Когда был молодым, смотрел за их игрой, а сейчас я удостоен таких высоких похвал с их стороны. Это плюс в копилку работы, которую я проделал за 3 года в лиге.

Помню, после очередного блок-шота сказал: «Братан, хватит блокировать мои броски».

Я провожу столько матчей против лучших атакующих игроков, рад, что они высказываются в положительном ключе. Меня начинают замечать», – поделился Джейден в интервью инсайдеру Шэмсу Чарании.