Сергей Кущенко: «Зарубежные клубы привносят в Кубок не только колорит, но и дополнительную спортивную интригу»

Сергей Кущенко оценил вероятность появления в Лиге ВТБ сербских клубов.

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о возможном участии клубов из Сербии в турнире.

Во вторник «Мега» в Белграде обыграла «Локомотив-Кубань» в матче дебютного Winline Basket Cup, ранее сербы одолели ЦСКА в Москве. Во внутрисезонном Кубке также участвует «Игокеа» из Боснии и Герцеговины.

«Напомню, что это пилотный турнир с нашим партнером Winline, и мы уже после Нового года будем смотреть, как все работает. Мы уже после трех матчей проанализировали аудиторию, кто нас смотрит, какая организация, как реагируют клубы, включая зарубежные. Смотрим, какое мы получаем внимание прессы за рубежом и у нас в России. Думаю, после Нового года и ближе к Матчу Звезд мы будем понимать, куда двигаться дальше.

Ну и потом «Финал четырех», где может сыграть та же «Мега». Все непредсказуемо, неудачный день – и любые звезды могут сыграть плохо, и молодые могут сыграть так, как «Мега» сделала это с ЦСКА в Москве. Зарубежные клубы привносят в Кубок не только колорит, но и дополнительную спортивную интригу. Так что все это рабочий режим, который позволяет проанализировать, куда шагать дальше.

Несомненно, Кубок это первый шаг и когда-нибудь мы хотим увидеть сербские клубы в числе участников и Единой Лиги ВТБ», – сказал Кущенко.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс’’
