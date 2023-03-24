В сети появилась подборка моментов с Трэем Янгом, в которых он «выпрашивает» у судей фолы
Пользователь Reddit сделал подборку ситуаций матча «Миннесота» – «Атланта» (125:124), в которых разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг демонстративно «продает» судьям несуществующие фолы на себе.
Янг закончил встречу с 29 очками (6 из 16 с игры), 8 передачами, 6 потерями и 16 пробитыми штрафными.
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