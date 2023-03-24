В сети появилась подборка моментов с Трэем Янгом, в которых он «выпрашивает» у судей фолы

Пользователь Reddit сделал подборку ситуаций матча « » – « » (125:124), в которых разыгрывающий «Хоукс» демонстративно «продает» судьям несуществующие фолы на себе.

Янг закончил встречу с 29 очками (6 из 16 с игры), 8 передачами, 6 потерями и 16 пробитыми штрафными.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана