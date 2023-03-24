В сети появилась подборка моментов с Трэем Янгом, в которых он «выпрашивает» у судей фолы

Теги Атланта Миннесота НБА Трэй Янг Баскетбол

Пользователь Reddit сделал подборку ситуаций матча «Миннесота» – «Атланта» (125:124), в которых разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг демонстративно «продает» судьям несуществующие фолы на себе.

Янг закончил встречу с 29 очками (6 из 16 с игры), 8 передачами, 6 потерями и 16 пробитыми штрафными.

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12 комментариев

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tu-tang
Ожидание: Трэй ползает на коленях перед судьями. Реальность: Трэй умело пользуется ситуацией и зарабатывает фолы.
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xamer 9
Ответ Vanila Panda
там с каждого матча можно получасовую подборку сделать. Этим никто заниматься не будет
Кто то же заморочился с Треем. Просто там больше времени на монтаж уйдёт)
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DruiD-RW
это едет петушок , это едет пе - ту-шок !
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Мага2101
Именно за такие свистки и нужно штрафовать
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Vanila Panda
Ответ xamer 9
Следующая подборка должна быть с Лукой, уж очень много он треплется с судьями не по делу
там с каждого матча можно получасовую подборку сделать. Этим никто заниматься не будет
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Дуойка Бубнова
ух, качество 720p, каеф
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0ptimus.
Слабак, он концентрируется чисто на фол, пусть у Хардена поучится, тот хоть Энд Ван получал. А так лига сама виновата, не фиг свистеть малейшие касания
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Andraey
Это подбешивает, но во всех случаях был контакт.
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Алексей Ермольчик
Смотришь такую нарезку, вызывает отвращение такая игра.
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кандид
Жалкое зрелище.
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Nightblackwolf
У Хардена,Йокича,Дончича и Леброна с Янгом таким моментов куча.
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xamer 9
Следующая подборка должна быть с Лукой, уж очень много он треплется с судьями не по делу
+5
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