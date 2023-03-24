Трэй Янг: «Судьи должны получать штрафы и дисквалификации за ошибки, как и игроки»

Теги Атланта Миннесота НБА судьи Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг считает, что судьи должны нести ответственность за ошибки в работе.

«На данный момент всем все равно. Мы просто двигаемся дальше. Но я хочу вернуть вас к своему заявлению, которое сделал в начале года: судьи должны нести больше ответственности (штрафы, дисквалификации и так далее). Так же, как и мы, игроки. Слова «Мы пропустили это» не должны прокатывать», – написал Янг.

На этой неделе НБА сообщила, что судьи пропустили фол Торина Принса на Саддике Бее на последних секундах матча «Миннесота» – «Атланта».

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4 комментария

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DVikk
А игроки несут ответственность и получают штрафы за ошибки?
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Георгий Новиков
Игроки должны платить деньги за каждый промах/потерю
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scorp19
Ну и кому тогда нужно будет заниматься судейством ? И где столько судей взять. Это изначально неблагодарная работа.
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rb_10
Там круговая порука, судьи выполняют определенные задания Лиги, Лига прикрывает определенные косяки судей.
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