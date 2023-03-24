Разыгрывающий «Атланты» считает, что судьи должны нести ответственность за ошибки в работе.

«На данный момент всем все равно. Мы просто двигаемся дальше. Но я хочу вернуть вас к своему заявлению, которое сделал в начале года: судьи должны нести больше ответственности (штрафы, дисквалификации и так далее). Так же, как и мы, игроки. Слова «Мы пропустили это» не должны прокатывать», – написал Янг.

На этой неделе сообщила, что судьи пропустили фол Торина Принса на Саддике Бее на последних секундах матча « » – « ».

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