Трэй Янг: «Судьи должны получать штрафы и дисквалификации за ошибки, как и игроки»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг считает, что судьи должны нести ответственность за ошибки в работе.
«На данный момент всем все равно. Мы просто двигаемся дальше. Но я хочу вернуть вас к своему заявлению, которое сделал в начале года: судьи должны нести больше ответственности (штрафы, дисквалификации и так далее). Так же, как и мы, игроки. Слова «Мы пропустили это» не должны прокатывать», – написал Янг.
На этой неделе НБА сообщила, что судьи пропустили фол Торина Принса на Саддике Бее на последних секундах матча «Миннесота» – «Атланта».
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