Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли выбыл минимум на 2-3 недели из-за травмы бедра

У американского разыгрывающего УНИКСа Пэриса Ли травма задней поверхности бедра. Ли является лидером чемпионата по среднему количеству результативных передач (7,5).

Президент клуба Евгений Богачев сообщил, что защитник выбыл минимум на 2-3 недели, после чего будет вынужден возвращать форму.