Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли выбыл минимум на 2-3 недели из-за травмы бедра
У американского разыгрывающего УНИКСа Пэриса Ли травма задней поверхности бедра. Ли является лидером чемпионата по среднему количеству результативных передач (7,5).
Президент клуба Евгений Богачев сообщил, что защитник выбыл минимум на 2-3 недели, после чего будет вынужден возвращать форму.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
