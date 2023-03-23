Майкл Мэлоун – о современном обществе: «MVP – не продвижение моего фаворита, это унижение всех остальных»

Главный тренер « » считает, что борьба за самого ценного игрока сезона вызывает в людях ненависть и вражду.

«В этом году, к сожалению, разговор об MVP принял действительно отвратительный, неприятный оборот, и я думаю, что это оттолкнуло многих людей, включая его самого [ ]. Есть так много парней, которые могут выиграть MVP в этом сезоне – отличные кандидаты. Джоэл Эмбиид, , Джейсон Тейтум – кого бы вы ни включили в этот список, все они достойны получить награду.

Но в современном обществе происходит только негативное движение. Это не продвижение моего фаворита, это унижение всех остальных. И уже просто смешно. У нас есть великие игроки. Отмечайте их. Не критикуйте. Не разрывайте их на куски. Возвысьте их всех, и кто бы ни выиграл, он молодец», – cказал тренер в послематчевой пресс-конференции.

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