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Майкл Мэлоун – о современном обществе: «MVP – не продвижение моего фаворита, это унижение всех остальных»

Теги Денвер НБА Майкл Мэлоун Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун считает, что борьба за самого ценного игрока сезона НБА вызывает в людях ненависть и вражду.

«В этом году, к сожалению, разговор об MVP принял действительно отвратительный, неприятный оборот, и я думаю, что это оттолкнуло многих людей, включая его самого [Йокича]. Есть так много парней, которые могут выиграть MVP в этом сезоне – отличные кандидаты. Джоэл Эмбиид, Лука Дончич, Джейсон Тейтум – кого бы вы ни включили в этот список, все они достойны получить награду.

Но в современном обществе происходит только негативное движение. Это не продвижение моего фаворита, это унижение всех остальных. И уже просто смешно. У нас есть великие игроки. Отмечайте их. Не критикуйте. Не разрывайте их на куски. Возвысьте их всех, и кто бы ни выиграл, он молодец», – cказал тренер в послематчевой пресс-конференции.

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