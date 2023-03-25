« » в пятницу одержал крупную победу над «Индианой» – 120:95.

Лидеры «Селтикс» и набрали на пару 61 очко.

На счету Тейтума 34 очка (13 из 24 с игры), 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата, Браун набрал 27 очков (10 из 23 с игры), 7 подборов и 4 передачи.

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