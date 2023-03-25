Тейтум и Браун набрали на двоих 61 очко в матче с «Индианой»
«Бостон» в пятницу одержал крупную победу над «Индианой» – 120:95.
Лидеры «Селтикс» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали на пару 61 очко.
На счету Тейтума 34 очка (13 из 24 с игры), 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата, Браун набрал 27 очков (10 из 23 с игры), 7 подборов и 4 передачи.
Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий
«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана
чем Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали на пару 61очко,14 подборов.6 передач.23 из 47 с игры