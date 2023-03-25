Тейтум и Браун набрали на двоих 61 очко в матче с «Индианой»

Теги Бостон Индиана НБА видео Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

«Бостон» в пятницу одержал крупную победу над «Индианой» – 120:95.

Лидеры «Селтикс» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали на пару 61 очко.

На счету Тейтума 34 очка (13 из 24 с игры), 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата, Браун набрал 27 очков (10 из 23 с игры), 7 подборов и 4 передачи.

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2 комментария

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Djoyin
Бостон и без них хорошо доукомплектовался. Уайт разыгрался, Брогдон сам способен создавать моменты, целое созвездие. Главное, чтобы тренер в игре не паниковал и принимал правильные решения.
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Адвокат дьявола*
думаю звучит лучше Хертер и Сабонис набрали на пару 56 очко. 18подборов,14 передач,20 из 33 с игры.
чем Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали на пару 61очко,14 подборов.6 передач.23 из 47 с игры
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