Между Энтони Дэвисом и Дрэймондом Грином произошла небольшая перепалка
Между центровым «Лейкерс» Энтони Дэвисом и форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином произошла небольшая словесная перепалка.
Инцидент случился во время субботней встречи команд, которая закончилась гостевой победой «Лейкерс» со счетом 109:103.
Грин успешно отзащищался против Дэвиса, сначала накрыв лэй-ап соперника, а затем заставив его выронить мяч. Когда между игроками завязалась перепалка, Леброн Джеймс, улыбаясь, подошел к Грину и положил ему руку на плечо.
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