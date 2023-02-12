Между Энтони Дэвисом и Дрэймондом Грином произошла небольшая перепалка

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Между центровым «Лейкерс» Энтони Дэвисом и форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином произошла небольшая словесная перепалка.

Инцидент случился во время субботней встречи команд, которая закончилась гостевой победой «Лейкерс» со счетом 109:103.

Грин успешно отзащищался против Дэвиса, сначала накрыв лэй-ап соперника, а затем заставив его выронить мяч. Когда между игроками завязалась перепалка, Леброн Джеймс, улыбаясь, подошел к Грину и положил ему руку на плечо.

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1 комментарий

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Andraey
Грин не простил Дэвису то неуважение что он проявил во время побития рекорда страршим братюней Дреймонда.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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