Между Энтони Дэвисом и Дрэймондом Грином произошла небольшая перепалка

Между центровым «Лейкерс» и форвардом « » произошла небольшая словесная перепалка.

Инцидент случился во время субботней встречи команд, которая закончилась гостевой победой « » со счетом 109:103.

Грин успешно отзащищался против Дэвиса, сначала накрыв лэй-ап соперника, а затем заставив его выронить мяч. Когда между игроками завязалась перепалка, , улыбаясь, подошел к Грину и положил ему руку на плечо.

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?