Марк Кьюбан пришел на матч в футболке с надписью, которая отсылает к судейской ошибке в матче с «Уорриорз»
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан пришел на игру команды в футболке с надписью, которая отсылает к судейской ошибке в недавнем матче с «Уорриорз».
На футболке написано «Question authority», что означает подвергнуть сомнению чью-либо власть или авторитет.
После матча против «Голден Стэйт» (125:127) Кьюбан заявил, что клуб подаст протест на результат.
Протест связан с инцидентом, который произошел за 1:54 до конца третьей четверти, когда центровой «Уорриорз» Кевон Луни забил сверху без сопротивления после тайм-аута. «Мэверикс» считали, что владеют мячом, и находились на другой стороне площадке. Кьюбан объяснил это судейской ошибкой.
«Возможно, это худшая судейская ошибка в истории НБА», – заявил тогда Кьюбан.
«Худшая судейская ошибка в истории». «Уорриорз» набрали очки, когда соперники ждали у другого кольца, и «Даллас» закипел
Фото: Тим Макман
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