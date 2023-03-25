Марк Кьюбан пришел на матч в футболке с надписью, которая отсылает к судейской ошибке в матче с «Уорриорз»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА фото Марк Кьюбан судьи Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан пришел на игру команды в футболке с надписью, которая отсылает к судейской ошибке в недавнем матче с «Уорриорз».

На футболке написано «Question authority», что означает подвергнуть сомнению чью-либо власть или авторитет.

После матча против «Голден Стэйт» (125:127) Кьюбан заявил, что клуб подаст протест на результат.

Протест связан с инцидентом, который произошел за 1:54 до конца третьей четверти, когда центровой «Уорриорз» Кевон Луни забил сверху без сопротивления после тайм-аута. «Мэверикс» считали, что владеют мячом, и находились на другой стороне площадке. Кьюбан объяснил это судейской ошибкой.

«Возможно, это худшая судейская ошибка в истории НБА», – заявил тогда Кьюбан.

«Худшая судейская ошибка в истории». «Уорриорз» набрали очки, когда соперники ждали у другого кольца, и «Даллас» закипел

Фото: Тим Макман

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2 комментария

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ygcn5c2ty9
люблю Даллас, но если ты не обыгрываешь Шарлотт, то не стоит кричать по несколько дней об ошибке в матче с гсв
+1
0
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Kemal Gul
Господи, даже у Лейкерс так не бомбило, когда Тейтум откровенно по руке Леброна ударил на последней секунде. И ведь то решение НАПРЯМУЮ повлияло на результат. А тут эпизод в конце третьей четверти, ещё целых 12 минут впереди, даже больше. Но проиграли конечно из-за этого. Команда нытиков. Кьюбан пришёл в футболке, отсылающей к судейской ошибке, а Шарлотт отослали Даллас за зону Плей-ин. И поделом
+3
0
+3
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