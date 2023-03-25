Марк Кьюбан пришел на матч в футболке с надписью, которая отсылает к судейской ошибке в матче с «Уорриорз»

Владелец « » пришел на игру команды в футболке с надписью, которая отсылает к судейской ошибке в недавнем матче с «Уорриорз».

На футболке написано «Question authority», что означает подвергнуть сомнению чью-либо власть или авторитет.

После матча против « » (125:127) Кьюбан заявил, что клуб подаст протест на результат.

Протест связан с инцидентом, который произошел за 1:54 до конца третьей четверти, когда центровой «Уорриорз» Кевон Луни забил сверху без сопротивления после тайм-аута. «Мэверикс» считали, что владеют мячом, и находились на другой стороне площадке. Кьюбан объяснил это судейской ошибкой.

«Возможно, это худшая судейская ошибка в истории », – заявил тогда Кьюбан.

«Худшая судейская ошибка в истории». «Уорриорз» набрали очки, когда соперники ждали у другого кольца, и «Даллас» закипел

Фото: Тим Макман