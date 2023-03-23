«Возможно, худшая судейская ошибка в истории НБА». Марк Кьюбан подаст протест на результат матча против «Голден Стэйт»

Владелец « » заявил, что клуб подаст протест на результат домашнего матча против «Голден Стэйт» (125:127).

Протест связан с инцидентом, который произошел за 1:54 до конца третьей четверти, когда центровой «Уорриорз» забил сверху без сопротивления после тайм-аута. «Мэверикс» считали, что владеют мячом, и находились на другой стороне площадке. Кьюбан объяснил это судейской ошибкой.

«Судьи изначально сказали, что мяч у «Мэверикс», но во время тайм-аута изменили решение и не сообщили нам об этом. Они видели, что мы находимся на другой стороне площадки, но просто отдали мяч «Уорриорз». Они не сказали нам ни слова. «Уорриорз» набрали легкие очки. Удивительно, но это имело бы значение в матче, который закончился с разницей в 2 очка.

Возможно, это худшая судейская ошибка в истории НБА», – заявил Кьюбан.

В своем отчете главный судья Шон Райт оспорил версию Кьюбана, заявив, что судьи изначально дали понять, что владение мячом у « ».

Согласно уставу НБА, Кьюбан должен подать письменный протест в течение следующих 48 часов. После того, как комиссионер Адам Сильвер получит протест, «Уорриорз» будут уведомлены, и у каждой команды будет пять дней, чтобы представить доказательства в поддержку своей версии.

Сильвер вынесет решение в течение пяти дней после получения доказательств. Протест Кьюбана должен сопровождаться оплатой в размере 10 000 долларов, которые будут возвращены, если протест будет удовлетворен.

Последний протест в НБА также был подан «Далласом» в связи с матчем против «Атланты» 22 февраля 2020 года. Протест не был удовлетворен.

Последний успешный протест в НБА был подан в январе 2008 года.

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