Лука Дончич: «Еще никогда за пять лет в НБА не чувствовал себя таким разочарованным»

Теги Шарлотт Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Лидер «Далласа» Лука Дончич после поражения от «Шарлотт» (109:117) заявил, что на данном этапе не справляется с поставленными перед ним задачами.

«Нам нужно бороться, стараться на площадке. Об этом речь. Мы должны показывать, что нам не все равно, и это начинается с меня. Я должен вести за собой команду, должен быть лучше и играть более старательно. Так что все это на мне», – заявил Дончич.

Словенец также признался, что еще никогда за пять лет в НБА не чувствовал себя таким разочарованным.

«Мне кажется, это заметно на площадке. Иногда я просто не могу узнать себя самого. Меня просто нет. Обычно получаю удовольствие от игры, улыбаюсь на площадке, но сейчас сплошное разочарование, по многим причинам, не только баскетбольным», – заявил Дончич.

После уточняющего вопроса по поводу беспокоящего его вопроса Лука заявил, что это касается его личной жизни.

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13 комментариев

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lecter666999
Понял, что в своем возрасте он стал медленнее Леброна в 38?
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Forza
Тут главное не начать заедать стресс
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Мага2101
Ответ xamer 9
Трудно будет теперь залезть в плей-офф, сейчас 5 подряд гостевых матчей с крепкими соперниками. Нужно у Шарлотт брать реванш и дальше стараться набрать ход. Очень хочется Луку и Кайри увидеть борьбе за чемпионство
При всем уважении они не залезли бы в финал. Как тогдп так и сейчас не понимаю обмен таких активов на Кайри. Они не совместимы
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трович
Ответ Mit_Sam
Хороший сериал, смотреть?
Хорошая книга, читать
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Mit_Sam
Ответ udod
Лука вдруг узнал про 11/22/63 и теперь это омрачает его личную жизнь скоро запросит обмен из Далласа
Хороший сериал, смотреть?
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Zomourning33
Надо больше ныть судьям, можно тогда победы придут. Ну или начать хоть иногда делиться мячом. Без этого позорного дуэта Даллас играл лучше. Пусть отдохнут, поваркуют, а играющие затащат Даллас хоть в ПИ.
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Air Hornet
Просто не стоит сейчас недооценивать Шарлотт. Вышел Марк Уильямс после травмы и теперь всем командам без внятного центра придётся считаться с его тандемом с Ником Ричардсом.
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Yaderniy Duraley
Ответ xamer 9
Трудно будет теперь залезть в плей-офф, сейчас 5 подряд гостевых матчей с крепкими соперниками. Нужно у Шарлотт брать реванш и дальше стараться набрать ход. Очень хочется Луку и Кайри увидеть борьбе за чемпионство
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udod
Лука вдруг узнал про 11/22/63 и теперь это омрачает его личную жизнь
скоро запросит обмен из Далласа
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Максим Макеев
видимо пытается 50 миллионов все же не шалфею оставить а ролевикам
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xamer 9
Трудно будет теперь залезть в плей-офф, сейчас 5 подряд гостевых матчей с крепкими соперниками. Нужно у Шарлотт брать реванш и дальше стараться набрать ход.
Очень хочется Луку и Кайри увидеть борьбе за чемпионство
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ST-L
все игроки, и люди проходят через разочарование. кто-то делает выводы и вносит корректировки, пытается изменить ситуацию самостоятельно, кто то плывет по течению в надежде на внешние факторы.
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кися
Лукочка, давай давай, мы в тебя верим и любим, вперёд, через плейин, через по, к финалу, к победе!
+7
-5
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