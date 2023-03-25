Лидер « » после поражения от « » (109:117) заявил, что на данном этапе не справляется с поставленными перед ним задачами.

«Нам нужно бороться, стараться на площадке. Об этом речь. Мы должны показывать, что нам не все равно, и это начинается с меня. Я должен вести за собой команду, должен быть лучше и играть более старательно. Так что все это на мне», – заявил Дончич.

Словенец также признался, что еще никогда за пять лет в не чувствовал себя таким разочарованным.

«Мне кажется, это заметно на площадке. Иногда я просто не могу узнать себя самого. Меня просто нет. Обычно получаю удовольствие от игры, улыбаюсь на площадке, но сейчас сплошное разочарование, по многим причинам, не только баскетбольным», – заявил Дончич.

После уточняющего вопроса по поводу беспокоящего его вопроса Лука заявил, что это касается его личной жизни.

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