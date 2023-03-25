Д’Анджело Расселла беспокоит правое бедро
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Рассел пропустил матч против «Оклахомы» в пятницу из-за болей в правом бедре.
«Мы осмотрели Расселла, у него что-то с бедром, так что будет лучше, если мы оставим его в запасе», – сказал главный тренер «озерников» Дарвин Хэм.
По словам Хэма, Рассел усугубил проблему с бедром в матче против «Санз» в среду.
Следующая игра «Лейкерс» состоится в воскресенье против «Чикаго».
В пятницу Д’Анджело пропустил седьмой матч с тех пор, как присоединился к «Лейкерс». Он набирает в среднем по 18,6 очка и 6,4 передачи в 11 встречах с момента сделки, «Лейкерс» выдали результат 7-4.
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