Леброн Джеймс сказал сотруднику арены «Лейкерс», что «точно вернется к плей-офф»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заверил сотрудника арены калифорнийцев Crypto.com, что «точно вернется к плей-офф».

Как рассказал инсайдер Дэйв Макменамин, диалог между Джеймсом и работником стадиона состоятся после матча с «Орландо» в воскресенье.

По словам главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, в клубе рассчитывают на возвращение Джеймса по ходу текущего сезона.

38-летний Джеймс повредил сухожилие правой стопы 26 февраля во время матча с «Далласом».

Ожидается, что врачи «Лейкерс» осмотрят 4-кратного MVP НБА на этой неделе. Предположительно, это состоится в четверг.

Леброн набирает в среднем по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи за игру.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

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6 комментариев

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lecter666999
То есть в этом сезоне не вернётся? :) Потому что они даже не в зоне плей ин, та и Финиксу проиграют ещё и окончательно вылетят
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Rodbert
Форсирует выздоровление что ли? Вот вообще незачем в его возрасте этим заниматься.
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Insamo217
про бурю сотруднику там ничего не говорил?
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Fooler
...следующего сезона, забыл добавить Джеймс.
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Nightblackwolf
Уже был режим ПО в 1 сезоне, в итоге Леброн выдал смачный лузстрик))
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Лиллард унижатель!
Ждем значит в 2024 - это самая ранняя дата для ПО у ЛАЛ.
+8
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