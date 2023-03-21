Леброн Джеймс сказал сотруднику арены «Лейкерс», что «точно вернется к плей-офф»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заверил сотрудника арены калифорнийцев Crypto.com, что «точно вернется к плей-офф».
Как рассказал инсайдер Дэйв Макменамин, диалог между Джеймсом и работником стадиона состоятся после матча с «Орландо» в воскресенье.
По словам главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, в клубе рассчитывают на возвращение Джеймса по ходу текущего сезона.
38-летний Джеймс повредил сухожилие правой стопы 26 февраля во время матча с «Далласом».
Ожидается, что врачи «Лейкерс» осмотрят 4-кратного MVP НБА на этой неделе. Предположительно, это состоится в четверг.
Леброн набирает в среднем по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи за игру.
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