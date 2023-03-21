Леброн Джеймс сказал сотруднику арены «Лейкерс», что «точно вернется к плей-офф»

Звездный форвард «Лейкерс» заверил сотрудника арены калифорнийцев Crypto.com, что «точно вернется к плей-офф».

Как рассказал инсайдер Дэйв Макменамин, диалог между Джеймсом и работником стадиона состоятся после матча с «Орландо» в воскресенье.

По словам главного тренера «Лейкерс» , в клубе рассчитывают на возвращение Джеймса по ходу текущего сезона.

38-летний Джеймс повредил сухожилие правой стопы 26 февраля во время матча с «Далласом».

Ожидается, что врачи «Лейкерс» осмотрят 4-кратного MVP на этой неделе. Предположительно, это состоится в четверг.

Леброн набирает в среднем по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи за игру.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему