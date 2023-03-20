«Лейкерс» рассчитывают на возвращение Леброна Джеймса по ходу текущего сезона
По словам главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, в клубе рассчитывают на возвращение звездного форварда Леброна Джеймса по ходу текущего сезона.
«Мы ожидаем, что Джеймс в какой-то момент по ходу этого сезона вернется в состав», – сказал Хэм в воскресенье.
38-летний Джеймс повредил сухожилие правой стопы 26 февраля во время матча с «Далласом».
Ожидается, что врачи «Лейкерс» осмотрят 4-кратного MVP на этой неделе. Предположительно, это состоится в четверг.
«Лейкерс» без Джеймса имеют результат 5-5. К воскресному матчу с «Орландо» команда подошла, занимая 11-е место в Западной конференции (11 игр до конца регулярки).
Леброн набирает в среднем по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи за игру.
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