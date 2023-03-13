Дарвин Хэм: «Восстановление Леброна идет по плану»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что 38-летний лидер команды Леброн Джеймс занимается реабилитационным процессом, не испытывая при этом осложнений.

«Восстановление Леброна идет по плану, все идет по плану», – заявил Хэм.

Джеймс последний раз выходил на площадку 26 февраля. Сообщалось, что восстановление 4-кратного MVP может занять три недели.

По информации исайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, успешное выступление «Лейкерс» в последних матчах подталкивает Леброна к возвращению в строй.

«Как мне сказали, Леброн делает все возможное, чтобы залечить ногу и вернуться в строй в этом сезоне», – отметил журналист.

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2 комментария

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lecter666_destiny
0-8 трехи от Троя Брауна тоже идут по плану добавил Дарвин
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ВинниПох
...там наверное ваще не надо будет побеждать...
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