Дарвин Хэм: «Восстановление Леброна идет по плану»

Главный тренер «Лейкерс» заявил, что 38-летний лидер команды занимается реабилитационным процессом, не испытывая при этом осложнений.

«Восстановление Леброна идет по плану, все идет по плану», – заявил Хэм.

Джеймс последний раз выходил на площадку 26 февраля. Сообщалось, что восстановление 4-кратного MVP может занять три недели.

По информации исайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, успешное выступление « » в последних матчах подталкивает Леброна к возвращению в строй.

«Как мне сказали, Леброн делает все возможное, чтобы залечить ногу и вернуться в строй в этом сезоне», – отметил журналист.

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