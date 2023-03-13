Дарвин Хэм: «Восстановление Леброна идет по плану»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что 38-летний лидер команды Леброн Джеймс занимается реабилитационным процессом, не испытывая при этом осложнений.
«Восстановление Леброна идет по плану, все идет по плану», – заявил Хэм.
Джеймс последний раз выходил на площадку 26 февраля. Сообщалось, что восстановление 4-кратного MVP может занять три недели.
По информации исайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, успешное выступление «Лейкерс» в последних матчах подталкивает Леброна к возвращению в строй.
«Как мне сказали, Леброн делает все возможное, чтобы залечить ногу и вернуться в строй в этом сезоне», – отметил журналист.
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