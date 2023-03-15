Главный тренер « » заявил о том, что клубом принято решение предоставлять отдых форварду во время одного из двух матчей, которые играются за два дня.

Во вторник Дэвис набрал 35 очков и 17 подборов в победной встрече с «Пеликанс». В среду он пропустит игру с « ».

«Дэвис не выйдет в среду. Медицинский штаб не дал разрешение. Вообще, он играет без болевых ощущений, но мы посоветовались с нашими врачами и приняли решение не использовать Энтони в одном из матчей бэк-ту-бэков», – заявил Хэм.

У Дэвиса по ходу сезона возникали проблемы со стопой, звездный баскетболист пропустил 20 игр. По информации ESPN, травма заживает более медленно, чем хотелось бы, в связи с чем врачи посоветовали не рисковать здоровьем игрока во время сдвоенных матчей.

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