Дарвин Хэм: «Приняли решение не использовать Энтони Дэвиса в одном из матчей бэк-ту-бэков»

Теги травмы Хьюстон Лейкерс НБА Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил о том, что клубом принято решение предоставлять отдых форварду Энтони Дэвису во время одного из двух матчей, которые играются за два дня.

Во вторник Дэвис набрал 35 очков и 17 подборов в победной встрече с «Пеликанс». В среду он пропустит игру с «Хьюстоном».

«Дэвис не выйдет в среду. Медицинский штаб не дал разрешение. Вообще, он играет без болевых ощущений, но мы посоветовались с нашими врачами и приняли решение не использовать Энтони в одном из матчей бэк-ту-бэков», – заявил Хэм.

У Дэвиса по ходу сезона возникали проблемы со стопой, звездный баскетболист пропустил 20 игр. По информации ESPN, травма заживает более медленно, чем хотелось бы, в связи с чем врачи посоветовали не рисковать здоровьем игрока во время сдвоенных матчей.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борчуган
Ответ lecter666_destiny
Вот нафиг нужен такой игрок, который сначала два матча вообще не играет, находясь на площадке?. Потом немного попыхтел с Пеликанами и снова пропускает ВАЖНЕЙШИЙ с психологической точки зрения матч. Внимание вопрос, А КТО БУДЕТ ИГРАТЬ ЦЕНТРОМ??? остался один недоцентр Гэбриэль, ну и ещё больший недоцентр Вандербилт И ВСЕ! А ведь Дэвис сейчас в прайме и ОБЯЗАН играть в КАЖДОМ. матче сейчас, потому что любой проигрыш может стать фатальным и выбить команду из зоны 7-8 места
Хьюстон должны без АД обыгрывать. Есть еще Хачимура. Да и у Хью нет грозных больших
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lecter666_destiny
Вот нафиг нужен такой игрок, который сначала два матча вообще не играет, находясь на площадке?. Потом немного попыхтел с Пеликанами и снова пропускает ВАЖНЕЙШИЙ с психологической точки зрения матч. Внимание вопрос, А КТО БУДЕТ ИГРАТЬ ЦЕНТРОМ??? остался один недоцентр Гэбриэль, ну и ещё больший недоцентр Вандербилт И ВСЕ! А ведь Дэвис сейчас в прайме и ОБЯЗАН играть в КАЖДОМ. матче сейчас, потому что любой проигрыш может стать фатальным и выбить команду из зоны 7-8 места
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий