Дарвин Хэм: «Приняли решение не использовать Энтони Дэвиса в одном из матчей бэк-ту-бэков»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил о том, что клубом принято решение предоставлять отдых форварду Энтони Дэвису во время одного из двух матчей, которые играются за два дня.
Во вторник Дэвис набрал 35 очков и 17 подборов в победной встрече с «Пеликанс». В среду он пропустит игру с «Хьюстоном».
«Дэвис не выйдет в среду. Медицинский штаб не дал разрешение. Вообще, он играет без болевых ощущений, но мы посоветовались с нашими врачами и приняли решение не использовать Энтони в одном из матчей бэк-ту-бэков», – заявил Хэм.
У Дэвиса по ходу сезона возникали проблемы со стопой, звездный баскетболист пропустил 20 игр. По информации ESPN, травма заживает более медленно, чем хотелось бы, в связи с чем врачи посоветовали не рисковать здоровьем игрока во время сдвоенных матчей.
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