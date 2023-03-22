Кавай Ленард: «У нас в команде собраны парни, которые хотят победить»

Форвард «Клипперс» на пресс-конференции после матча с «Оклахомой» (100:101) ответил на вопрос, как команда справится с потерей , если тот выбыл на длительный срок.

«Я еще не разговаривал с Полом и не видел момент, когда он травмировался. Я думал, что он просто получил удар по лицу и какое-то время лежал на паркете.

Посмотрим. У нас в команде собраны парни, которые хотят победить, которым нравится играть в баскетбол, так что посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Ленард.

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