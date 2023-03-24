Звездный форвард « » помог команде добиться победы в матче с «Оклахомой» (127:105).

Ленард набрал 32 очка, 6 подборов, 6 передач и 4 перехвата.

За 35 минут на площадке Кавай реализовал 13 из 15 с игры.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

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