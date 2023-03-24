Кавай Ленард набрал 32+6+6 при 13 из 15 с игры в матче с «Оклахомой»

Теги Клипперс НБА видео Оклахома-Сити Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард помог команде добиться победы в матче с «Оклахомой» (127:105).

Ленард набрал 32 очка, 6 подборов, 6 передач и 4 перехвата.

За 35 минут на площадке Кавай реализовал 13 из 15 с игры.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LilAnswer
Ответ Дмитрий Сологубов
Уэстбрук правда хорошо сыграл?
Я некоторые моменты матча пропустил (были глюки в трансляции), может быть там он косячил, но в целом смотрелся он хорошо. Своим эффективным скорингом очень помог сегодня.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Андреев
Стоит отметить, насколько в последнее время Кавай прибавил в розыгрыше. Очень зрячие передачи сегодня выдавал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Андреев
Ответ Дмитрий Сологубов
Уэстбрук правда хорошо сыграл?
Скажем так, Расс не порол откровенную чушь, не передёрживал мяч, не брал на себя глупые броски, классно взаимодействовал с Каваем. Так что да, Расс сыграл хорошо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Сологубов
Ответ LilAnswer
Кавай в этом сезоне очень эффективен, проценты попаданий отличные. Уэстбрук тоже сегодня был хорош.
Уэстбрук правда хорошо сыграл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LilAnswer
Кавай в этом сезоне очень эффективен, проценты попаданий отличные. Уэстбрук тоже сегодня был хорош.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий