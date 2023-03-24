Данила Походяев о серии плей-офф с УНИКСом: «Понимаем, что легко не будет»

Теги УНИКС Автодор Единая лига ВТБ Парма-Пари Данила Походяев Баскетбол

Форвард «Пармы» Данила Походяев поделился ожиданиями от серии плей-офф Лиги ВТБ с УНИКСом и заключительным матчем регулярки с «Автодором».

«Команда очень рада! Мы выполнили задачу, которая была поставлена после первого круга – выйти с первого места в группе в плей-офф, а также показать хороший и качественный баскетбол. Думаю, что у нас это получилось. Да, местами у нас были проседания в плане игры, но результат в итоге достойный, мы в плей-офф!

Казанский УНИКС – очень сильная команда, любит играть в физический баскетбол, всегда навязывает свою агрессию, особенно опасны на домашней площадке, к тому же имеет высококлассных легионеров, и недавно они усилились подписанием Маркоса Найта из «Самары». Очень серьезно укомплектованная команда с традициями побеждать, все это прекрасно знают. Понимаем, что легко не будет.

Что касается предстоящей выездной игры с «Автодором», с точки зрения турнирной таблицы игра не повлияет на итоговый результат в регулярном сезоне. Но мы профессиональные спортсмены и понимаем, что каждая игра для нас важна. Нужно всегда показывать достойный уровень баскетбола, выкладываться на максимум, не расслабляться и стараться победить вне зависимости от ситуации. Для нас предстоящий матч в Саратове – это репетиция перед игрой с УНИКСом в плей-офф, поэтому у всех настрой серьезный, и мы будем играть на победу», – сказал Походяев.

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