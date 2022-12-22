Единая лига ВТБ. «Самара» – «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» примет «Парму» и другие матчи

В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Самара» дома сыграет с «Нижним Новгородом». « » в Краснодаре примет пермскую «Парму».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 17-0, – 15-2, Зенит – 12-4, МБА – 12-5, Нижний Новгород – 9-8, Локомотив-Кубань – 9-8, Парма – 7-10, Самара – 6-11, – 6-12, Енисей – 4-13, Астана – 2-13, – 1-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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