Единая лига ВТБ. «Самара» – «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» примет «Парму» и другие матчи

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В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Самара» дома сыграет с «Нижним Новгородом». «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет пермскую «Парму».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – УНИКС
Дата проведения
22 декабря, 16.30, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Самара – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
22 декабря, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Автодор – Минск
Дата проведения
22 декабря, 18.30, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Парма-Пари
Дата проведения
22 декабря, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 17-0, УНИКС – 15-2, Зенит – 12-4, МБА – 12-5, Нижний Новгород – 9-8, Локомотив-Кубань – 9-8, Парма – 7-10, Самара – 6-11, Автодор – 6-12, Енисей – 4-13, Астана – 2-13, Минск – 1-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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