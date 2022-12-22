Единая лига ВТБ. «Самара» – «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» примет «Парму» и другие матчи
В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.
«Самара» дома сыграет с «Нижним Новгородом». «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет пермскую «Парму».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 16.30, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 22 декабря, 18.00, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 22 декабря, 18.30, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 22 декабря, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 17-0, УНИКС – 15-2, Зенит – 12-4, МБА – 12-5, Нижний Новгород – 9-8, Локомотив-Кубань – 9-8, Парма – 7-10, Самара – 6-11, Автодор – 6-12, Енисей – 4-13, Астана – 2-13, Минск – 1-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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