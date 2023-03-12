Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Локомотив-Кубань», УНИКС – МБА и другие матчи

В воскресенье, 12 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся четыре матча.

В группе «А» «Нижний Новгород» примет на своей арене «Локомотив-Кубань» из Краснодара, казанский УНИКС сыграет дома с московской МБА.

В группе «Б» «Парма» сразится в Перми с « » из Красноярска, белорусский «Минск» встретится дома с « » из Саратова.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 27-2, – 23-6, Зенит – 21-8, – 16-13, Нижний Новгород – 16-12, МБА – 13-15.

Группа Б

Положение команд: Парма – 13-15, – 12-17, Автодор – 12-16, Енисей – 12-17, – 5-22, Минск – 1-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Вдруг одна из нас отключается и падает со всего размаха навзничь: голодный обморок». Откуда появилась гениальная женская сборная России нулевых

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?

Сергей Аморалов, ностальгический «Локо» и беды богатых команд: итоги февраля в Единой лиге