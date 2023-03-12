Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Локомотив-Кубань», УНИКС – МБА и другие матчи

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В воскресенье, 12 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

В группе «А» «Нижний Новгород» примет на своей арене «Локомотив-Кубань» из Краснодара, казанский УНИКС сыграет дома с московской МБА.

В группе «Б» «Парма» сразится в Перми с «Енисеем» из Красноярска, белорусский «Минск» встретится дома с «Автодором» из Саратова.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Пари Нижний Новгород – Локомотив-Кубань
Дата проведения
12 марта, 16.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

УНИКС – МБА
Дата проведения
12 марта, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 27-2, УНИКС – 23-6, Зенит – 21-8, Локомотив-Кубань – 16-13, Нижний Новгород – 16-12, МБА – 13-15.

Группа Б

Парма-Пари – Енисей
Дата проведения
12 марта, 15.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Минск – Автодор
Дата проведения
12 марта, 17.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 13-15, Самара – 12-17, Автодор – 12-16, Енисей – 12-17, Астана – 5-22, Минск – 1-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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