НБА отменила второй технический фол, который Терэнс Мэнн получил в матче с «Оклахомой»
НБА отменила второй технический фол, который защитник «Клипперс» Терэнс Мэнн получил в матче с «Оклахомой» (100:101) во вторник.
Мэнн заработал удаление во второй четверти встречи. Лидер калифорнийцев Кавай Ленард получил технический за споры с судьей Мусой Дагером после того, как на нем не зафиксировали фол.
Мэнн вступился и получил два технических замечания сразу, что повлекло удаление с площадки.
По словам Ленарда, Дагер по ходу встречи признал, что не должен был давать ему технический.
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