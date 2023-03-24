НБА отменила второй технический фол, который Терэнс Мэнн получил в матче с «Оклахомой»

отменила второй технический фол, который защитник « » получил в матче с «Оклахомой» (100:101) во вторник.

Мэнн заработал удаление во второй четверти встречи. Лидер калифорнийцев получил технический за споры с судьей Мусой Дагером после того, как на нем не зафиксировали фол.

Мэнн вступился и получил два технических замечания сразу, что повлекло удаление с площадки.

По словам Ленарда, Дагер по ходу встречи признал, что не должен был давать ему технический.

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