Защитник «Голден Стэйт» рассказал об игре за « » в первой половине сезона-22/23, когда он не до конца восстановился после операции на мышцах брюшной полости.

Выяснилось, что «Блэйзерс» делали Пэйтону обезболивающие уколы, чтобы он мог выходить на площадку.

После обмена в «Уорриорз» во время медосмотра Гэри рассказал медицинскому штабу калифорнийцев о своих проблемах, обмен был под угрозой, но действующие чемпионы все же одобрили сделку.

«Я хорошо понимал, что происходило с моим телом, я знал о своем состоянии. От меня ничего не зависело. Мне просто надо было рассказать обо всем « » и отталкиваться от этого.

Мне хотеось выходить на площадку и помогать команде, ведь я боец. Дело не в уколах. Я должен был справиться с этим. Дело не в медицинском штабе «Портленда». Я хотел играть, быть с командой, помогать тренерам и товарищам по команде. Я полезнее на площадке, а не за ее пределами. Когда я был готов на 50 процентов, то это было лучше, чем ничего. Я должен был выходить и стараться помочь команде победить», – заявил Пэйтон.

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