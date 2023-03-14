Гэри Пэйтон II увеличил активность и будет осмотрен через 10 дней

Теги травмы Голден Стэйт НБА Гэри Пэйтон II Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II увеличил тренировочную активность на площадке.

«Уорриорз» собираются оценить состояние Пэйтона через 10 дней.

«Уорриорз» приобрели Пэйтона у «Блэйзерс» в результате четырехстороннего обмена перед дедлайном. Во время медосмотра выяснилось, что защитник не полностью восстановился от перенесенной летом операции на мышцах брюшной полости.

Калифорнийцы все же решили провести сделку, но после трейда Гэри в матчах НБА пока не участвовал.

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?

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12 комментариев

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totocash
Ответ Vendett1a
Ну так он же считает что выдача контракта добавляет скиллов. И еще больше стал делать "звездных" бросков. Вот и просели. Все,кто говорят,что контракт на него не повлиял, просто чушь. И Грин думаю за дело его коцнул. Просто достаточно посмотреть сколько технарей Пул получил за первые 3 сезона и сколько он получил их в этом сезоне после подписания конского контракта. На лицо все. Ему нужна команда ни на что не претендующая,где он будет просто царем и делать все ради количества очков.Это его интерес единственный
Согласен с вами, я бы добавил что он не игрок системы гсв.
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Vendett1a
Ответ totocash
С трудом верится, он может 1 игру сыграть отлично, а следующие 4-5 провалить. По сравнению с прошлой регуляркой все цифры просели, кроме количества бросков и набора очков, что взаимосвязано
Ну так он же считает что выдача контракта добавляет скиллов. И еще больше стал делать "звездных" бросков. Вот и просели. Все,кто говорят,что контракт на него не повлиял, просто чушь. И Грин думаю за дело его коцнул. Просто достаточно посмотреть сколько технарей Пул получил за первые 3 сезона и сколько он получил их в этом сезоне после подписания конского контракта. На лицо все. Ему нужна команда ни на что не претендующая,где он будет просто царем и делать все ради количества очков.Это его интерес единственный
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totocash
Ответ Vendett1a
Ну в плей офф может и фарт словить.В прошлом плей офф цифры показал аномальные.
С трудом верится, он может 1 игру сыграть отлично, а следующие 4-5 провалить. По сравнению с прошлой регуляркой все цифры просели, кроме количества бросков и набора очков, что взаимосвязано
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Vendett1a
Ответ Мурзин Ринат
Пул в серии с Бостоном почти не играл, Керр не будет выпускать его на большие минуты в ПО, если также как и в прошлом году не повезет с соперниками типа Далласа и травмированного Денвера, то он будет играть по 10 минут
Ну блин сегодняшним ГС до финала дожить чем то нереальным кажется. Ну а что с Бостоном не играл почти, так в общем то 20 минут в среднем в финальной серии играл))))Это не мало)Еще и набирал в среднем в финальной серии 13-14 очков за игру)))Не совсем в общем так как написали вы))))))Да и в последней игре во многом он раскачал тот ключевой рывок 20+ на 0. Просто я не верю что он такое сможет повторить)
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Vendett1a
Ответ totocash
Вполне себе 2 хорошие пятерки. Только есть опасения что пул снова будет руинить, а ведь в плове такое не простят. С дедпулом (мертвый бассейн), перестает двигаться мяч. Он просто стучит и отдает за 3-4 секунды партнеру или бросает сам 43%2х и 32%3х. Ещё и ноги дрожат иногда и бесконечные потери. Чтоб вы понимали в этом сезоне у него самый отрицательный +- в команде с отрывом.
Ну в плей офф может и фарт словить.В прошлом плей офф цифры показал аномальные.
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Мурзин Ринат
Ответ Vendett1a
Интересно. Вот если плей офф.Старт Карри, Томпсон, Уиггинс (если все же вернется), Грин,Луни. Бенч оптимально Донте,Пэйтон, Грин-Куминга-Игудала. Как сюда вместить Пула? Играть заднюю линию во втором юните малышами Донте,Пэйтоном и Пулом не уверен,что хорошее решение. Если Уиггинс конечно все же аут,то да.Донте в старте на тройке, а с бенча Пул с Пэйтоном.
Пул в серии с Бостоном почти не играл, Керр не будет выпускать его на большие минуты в ПО, если также как и в прошлом году не повезет с соперниками типа Далласа и травмированного Денвера, то он будет играть по 10 минут
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totocash
Ответ Vendett1a
Интересно. Вот если плей офф.Старт Карри, Томпсон, Уиггинс (если все же вернется), Грин,Луни. Бенч оптимально Донте,Пэйтон, Грин-Куминга-Игудала. Как сюда вместить Пула? Играть заднюю линию во втором юните малышами Донте,Пэйтоном и Пулом не уверен,что хорошее решение. Если Уиггинс конечно все же аут,то да.Донте в старте на тройке, а с бенча Пул с Пэйтоном.
Вполне себе 2 хорошие пятерки. Только есть опасения что пул снова будет руинить, а ведь в плове такое не простят. С дедпулом (мертвый бассейн), перестает двигаться мяч. Он просто стучит и отдает за 3-4 секунды партнеру или бросает сам 43%2х и 32%3х. Ещё и ноги дрожат иногда и бесконечные потери. Чтоб вы понимали в этом сезоне у него самый отрицательный +- в команде с отрывом.
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whoisme
Радует, так к ПО может и будет готов, без прошлогоднего Уигинса тяжко в защите будет
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Vendett1a
Ответ Крокозябра
У Эндрю проблемы в семье. Скорей всего, у кого-то из родных беда со здоровьем... Пэйтон, конечно, это плюс к защите, но Уиггинс это еще и усиление в атаку.
Лотерея. Андрей вернулся в декабре после травмы и очень долго выглядел вообще разобранным. Только в последней игре перед очередным и пока окончательным вылетом что то показал. Если у него беда в семье, это может быть хуже травмы.Морально выжатым может быть и на игре его без практики и при таком состоянии это скажется. В плей офф нужно быть в форме,а не после большой паузы, при которой даже легкие треньки не проводились,а только нервотрепка и решение семейных вопросов.
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Vendett1a
Интересно. Вот если плей офф.Старт Карри, Томпсон, Уиггинс (если все же вернется), Грин,Луни. Бенч оптимально Донте,Пэйтон, Грин-Куминга-Игудала. Как сюда вместить Пула? Играть заднюю линию во втором юните малышами Донте,Пэйтоном и Пулом не уверен,что хорошее решение. Если Уиггинс конечно все же аут,то да.Донте в старте на тройке, а с бенча Пул с Пэйтоном.
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Крокозябра
Ответ DonaldBrashear 2.0
отличная новость была бы, если он смог вернуться поскорее. Без Уиггинса (до сих пор не понимаю, что у него произошло) проседает персональная защита лидеров соперников, Пэйтон II бы очень помог.
У Эндрю проблемы в семье. Скорей всего, у кого-то из родных беда со здоровьем... Пэйтон, конечно, это плюс к защите, но Уиггинс это еще и усиление в атаку.
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+8
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DonaldBrashear 2.0
отличная новость была бы, если он смог вернуться поскорее.
Без Уиггинса (до сих пор не понимаю, что у него произошло) проседает персональная защита лидеров соперников, Пэйтон II бы очень помог.
+7
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