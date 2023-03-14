Гэри Пэйтон II увеличил активность и будет осмотрен через 10 дней

Защитник « » увеличил тренировочную активность на площадке.

«Уорриорз» собираются оценить состояние Пэйтона через 10 дней.

«Уорриорз» приобрели Пэйтона у «Блэйзерс» в результате четырехстороннего обмена перед дедлайном. Во время медосмотра выяснилось, что защитник не полностью восстановился от перенесенной летом операции на мышцах брюшной полости.

Калифорнийцы все же решили провести сделку, но после трейда Гэри в матчах НБА пока не участвовал.

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?