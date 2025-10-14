Гилберт Аренас об участии Леброна в рекламной кампании Hennessy: «Как будто у Джордана не было Hanes, Gatorade и сигар»
Гилберт Аренас вступился за Леброна Джеймса после рекламы Hennessy.
Экс-игрок НБА считает, что лицемерно критиковать суперзвезду «Лейкерс» за продвижение алкогольного напитка.
«Все злятся на Брона за то, что он продвигал Hennessy на 23-й год в НБА, как будто у Майкла Джексона не было Hanes, Gatorade и сигар.
Величие не имеет срока годности. Брон просто добавил бутылки к своему наследию.
Все как-тот упускают тот факт, что Джеймс 22 года продвигал НБА, и начинают злиться, что он сейчас продвигает самого себя... да ладно вам, чуваки», – заявил Аренас.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1102 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gilbert Arenas
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости