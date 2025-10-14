Гилберт Аренас об участии Леброна в рекламной кампании Hennessy: «Как будто у Джордана не было Hanes, Gatorade и сигар»

Гилберт Аренас вступился за Леброна Джеймса после рекламы Hennessy.

Экс-игрок НБА считает, что лицемерно критиковать суперзвезду «Лейкерс » за продвижение алкогольного напитка.

«Все злятся на Брона за то, что он продвигал Hennessy на 23-й год в НБА, как будто у Майкла Джексона не было Hanes, Gatorade и сигар.

Величие не имеет срока годности. Брон просто добавил бутылки к своему наследию.

Все как-тот упускают тот факт, что Джеймс 22 года продвигал НБА, и начинают злиться, что он сейчас продвигает самого себя... да ладно вам, чуваки», – заявил Аренас .