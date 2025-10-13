2

Девин Картер может покинуть «Сакраменто», чтобы расчистить место для Уэстбрука

«Кингз» рассматривает обмен Девина Картера перед возможным подписанием Уэстбрука.

«Сакраменто» и Расселл Уэстбрук активно ведут переговоры этим межсезоньем. Прежде чем завершить сделку, «Кингс» хотят расчистить место в составе.

По информации инсайдера Марка Стейна, разыгрывающий второгодка Девин Картер считается самым вероятным кандидатом на обмен.

«Сакраменто» выбрал Картера под 13-м номером на драфте НБА-2024. Игрок провел 36 матчей в своем дебютном сезоне, набирая в среднем 4 очка, 2,1 подбора и 1,2 передачи за 11 минут на паркете.

У «Кингз» есть свободное место в заявке и клуб примерно на 5,4 млн долларов ниже налогового порога. Однако стартовый форвард Кигэн Мюррэй пропустит первый месяц сезона, что может вынудить команду заполнить оставшеюся позицию игроком этой позиции. При этом для подписания Уэстбрука клуб может освободить место через обмен.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
logoСакраменто
logoДевин Картер
logoРасселл Уэстбрук
возможные переходы
logoНБА
