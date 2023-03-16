Евролига. «Жальгирис» примет «Олимпиакос», «Анадолу Эфес» сыграет с «Партизаном» и другие матчи

В четверг, 16 марта, в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся семь матчей.

«Жальгирис» примет лидера чемпионата «Олимпиакос». Действующий чемпион «Анадолу Эфес» сыграет с «Партизаном».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 20-8, Реал Испания – 19-9, Барселона Испания – 18-10, Монако Франция – 18-10, Фенербахче Турция – 17-10, Партизан Сербия – 15-12, Баскония Испания – 15-13, – 15-13, Маккаби Израиль – 15-13, Анадолу Эфес Турция – 14-14, – 13-15, Црвена Звезда Сербия – 12-16, Виртус Италия – 13-15, Милан Италия – 11-15, Бавария Германия – 11-17, Виллербан Франция – 8-20, Панатинаикос Греция – 9-19, Альба Германия – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир