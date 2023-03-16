Евролига. «Жальгирис» примет «Олимпиакос», «Анадолу Эфес» сыграет с «Партизаном» и другие матчи
В четверг, 16 марта, в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся семь матчей.
«Жальгирис» примет лидера чемпионата «Олимпиакос». Действующий чемпион «Анадолу Эфес» сыграет с «Партизаном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 16 марта, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 16 марта, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 16 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 16 марта, 22.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 16 марта, 22.45, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 16 марта, 23.00, «Астробаль»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 20-8, Реал Испания – 19-9, Барселона Испания – 18-10, Монако Франция – 18-10, Фенербахче Турция – 17-10, Партизан Сербия – 15-12, Баскония Испания – 15-13, Жальгирис – 15-13, Маккаби Израиль – 15-13, Анадолу Эфес Турция – 14-14, Валенсия – 13-15, Црвена Звезда Сербия – 12-16, Виртус Италия – 13-15, Милан Италия – 11-15, Бавария Германия – 11-17, Виллербан Франция – 8-20, Панатинаикос Греция – 9-19, Альба Германия – 7-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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