Евролига. «Жальгирис» примет «Олимпиакос», «Анадолу Эфес» сыграет с «Партизаном» и другие матчи

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В четверг, 16 марта, в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся семь матчей.

«Жальгирис» примет лидера чемпионата «Олимпиакос». Действующий чемпион «Анадолу Эфес» сыграет с «Партизаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Партизан Сербия
Дата проведения
16 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
16 марта, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Виртус Италия
Дата проведения
16 марта, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Баскония Испания
Дата проведения
16 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
16 марта, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Реал Испания  –  EA7 Эмпорио Армани Милан Италия
Дата проведения
16 марта, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд:  Олимпиакос Греция – 20-8, Реал Испания – 19-9, Барселона Испания – 18-10, Монако Франция – 18-10, Фенербахче Турция – 17-10, Партизан Сербия – 15-12, Баскония Испания – 15-13, Жальгирис – 15-13, Маккаби Израиль – 15-13, Анадолу Эфес Турция – 14-14,  Валенсия – 13-15, Црвена Звезда Сербия – 12-16, Виртус Италия – 13-15, Милан Италия – 11-15, Бавария Германия – 11-17, Виллербан Франция – 8-20, Панатинаикос Греция – 9-19, Альба Германия – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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