Энтони Дэвис набрал 25+6 в предсезонном матче с «Ютой»
Энтони Дэвис стал главным героем предсезонного матча.
В гостевой встрече с «Ютой» (114:101) лидер «Далласа» записал на свой счет 25 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 2 бло-шота.
За 25 минут бигмен реализовал 8/14 с игры и 7 из 7 с линии.
У «Мэверикс» результат 2-1 в предсезонных матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
