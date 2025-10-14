Энтони Дэвис набрал 25+6 в предсезонном матче с «Ютой»

Энтони Дэвис стал главным героем предсезонного матча.

В гостевой встрече с «Ютой» (114:101) лидер «Далласа » записал на свой счет 25 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 2 бло-шота.

За 25 минут бигмен реализовал 8/14 с игры и 7 из 7 с линии.

У «Мэверикс» результат 2-1 в предсезонных матчах.