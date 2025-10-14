Яннис Адетокумбо: «Я предан клубу. «Милуоки» дал мне все, изменил мою жизнь и жизнь моей семьи»
Яннис Адетокумбо заявил о преданности «Бакс».
Во время выступления в греческом шоу The 2Night Show звездный форвард сказал, что стремится к еще одному чемпионству в НБА и верит в своих партнеров.
«Я предан клубу. «Милуоки» дал мне все, изменил мою жизнь и жизнь моей семьи. Мне хочется жить настоящим, хочется выиграть еще один чемпионат с «Бакс».
Я много раз говорил: я хочу быть в ситуации, когда смогу побеждать.
Верю в эту команду. Верю в своих товарищей по команде. Я здесь, чтобы повести эту команду, посмотрим, как далеко мы зайдем», – заявил Яннис.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
