Евролига. «Фенербахче» против «Милана»
Во вторник, 21 марта, в рамках отложенного матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги турецкий «Фенербахче» примет «Милан».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 марта, 20.15, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 21-8, Реал Испания – 20-9, Барселона Испания – 19-10, Монако Франция – 19-10, Фенербахче Турция – 17-11, Партизан Сербия – 16-12, Баскония Испания – 15-14, Жальгирис – 15-14, Маккаби Израиль – 16-13, Анадолу Эфес Турция – 14-15, Валенсия – 14-15, Црвена Звезда Сербия – 12-17, Виртус Италия – 13-16, Милан Италия – 11-16, Бавария Германия – 11-18, Виллербан Франция – 8-21, Панатинаикос Греция – 10-19, Альба Германия – 8-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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