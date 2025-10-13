«Чикаго» скорее всего не будет продлевать контракт с Дэйленом Терри

Форвард «Буллз» должен доказать свою ценность, чтобы обеспечить будущее в НБА.

По информации Джо Коули из Chicago Sun-Times, клуб не предпринимал серьезных шагов для продления контракта c Дэйленом Терри и, похоже, намерен дать 22-летнему баскетболисту отыграть последний год его контракта новичка.

Если новая сделка не будет достигнута, выбранный под 18-м номером драфта 2022 года Терри следующим летом станет ограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне игрок провел 74 матча в составе «Чикаго », набирая в среднем 4,4 очка, 1,7 подбора и 1,3 передачи за 13 минут на площадке.