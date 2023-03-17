Евролига. «Барселона» против «Црвены Звезды», «Бавария» встретится с «Альбой»

В пятницу, 17 марта, в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся два матча.

Испанская «Барселона» примет сербскую «Црвену Звезду», в противостоянии немецких клубов «Бавария» дома встретится с «Альбой».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 21-8, Реал Испания – 20-9, Барселона Испания – 18-10, Монако Франция – 19-10, Фенербахче Турция – 17-11, Партизан Сербия – 16-12, Баскония Испания – 15-14, Жальгирис – 15-14, Маккаби Израиль – 16-13, Анадолу Эфес Турция – 14-15, Валенсия – 14-15, Црвена Звезда Сербия – 12-16, Виртус Италия – 13-16, Милан Италия – 11-16, Бавария Германия – 11-17, Виллербан Франция – 8-21, Панатинаикос Греция – 10-19, Альба Германия – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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