Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Реал»
Во вторник, 14 марта, в рамках отложенного матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги турецкий «Анадолу Эфес» примет испанский «Реал».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 20-8, Реал Испания – 19-8, Барселона Испания – 18-10, Монако Франция – 18-10, Фенербахче Турция – 17-10, Партизан Сербия – 15-12, Баскония Испания – 15-13, Жальгирис – 15-13, Маккаби Израиль – 15-13, Анадолу Эфес Турция – 13-14, Валенсия – 13-15, Црвена Звезда Сербия – 12-16, Виртус Италия – 13-15, Милан Италия – 11-15, Бавария Германия – 11-17, Виллербан Франция – 8-20, Панатинаикос Греция – 9-19, Альба Германия – 7-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему
«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир
Комментарии