Тайлер Хирро может вернуться в состав «Майами» к старту регулярного чемпионата

Озвучена возможная дата возвращения Тайлера Хирро в состав «Майами».

Защитник может сыграть уже в стартовой встрече «Хит» в регулярном чемпионате.

«Я разговаривал с сотрудниками «Хит», и они сказали, что Тайлер будет готов к началу регулярного чемпионата», – произнес комментатор «Атланты» в эфире в начале предсезонного матча.

19 сентября один из лидеров «Майами » перенес успешную операцию на голеностопе. Ожидалось, что он пропустит около 8 недель.