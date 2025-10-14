Тайлер Хирро может вернуться в состав «Майами» к старту регулярного чемпионата
Озвучена возможная дата возвращения Тайлера Хирро в состав «Майами».
Защитник может сыграть уже в стартовой встрече «Хит» в регулярном чемпионате.
«Я разговаривал с сотрудниками «Хит», и они сказали, что Тайлер будет готов к началу регулярного чемпионата», – произнес комментатор «Атланты» в эфире в начале предсезонного матча.
19 сентября один из лидеров «Майами» перенес успешную операцию на голеностопе. Ожидалось, что он пропустит около 8 недель.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1025 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
