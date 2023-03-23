Майк Конли: «У Джоэла Эмбиида есть реальный шанс выиграть награду MVP»

Разыгрывающий «Миннесоты» считает, что центровой «Филадельфии» является серьезным претендентом на награду MVP в этом сезоне.

«Мне нравится Йокич, но я помню два матча, когда я играл против Джоэла в этом сезоне. По-моему, он набрал 60 очков в первый раз, когда мы играли против него в Филадельфии, а затем он сделал с нами то же самое в Миннесоте. По-моему, ему даже не пришлось играть в четвертой четверти, у него уже было около 40 очков.

В этом сезоне я не видел никого, кто был бы столь же доминирующим, как он. Он играет так уже давно. Думаю, что у Джоэла есть реальный шанс выиграть награду MVP», – сказал Конли.

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