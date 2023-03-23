Майк Конли: «У Джоэла Эмбиида есть реальный шанс выиграть награду MVP»

Теги Миннесота Филадельфия НБА Майк Конли Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли считает, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид является серьезным претендентом на награду MVP в этом сезоне.

«Мне нравится Йокич, но я помню два матча, когда я играл против Джоэла в этом сезоне. По-моему, он набрал 60 очков в первый раз, когда мы играли против него в Филадельфии, а затем он сделал с нами то же самое в Миннесоте. По-моему, ему даже не пришлось играть в четвертой четверти, у него уже было около 40 очков.

В этом сезоне я не видел никого, кто был бы столь же доминирующим, как он. Он играет так уже давно. Думаю, что у Джоэла есть реальный шанс выиграть награду MVP», – сказал Конли.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

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