Журналист Сэм Эмик: «48% чернокожих представителей СМИ в прошлом году голосовали за Йокича, 44% - за Эмбиида»

Журналист The Athletic Сэм Эмик высказался о заявлении эксперта ESPN Кендрика Перкинса, который обвинил белых участников голосования за награду MVP в расовой предвзятости.

«Это дискуссия важна хотя бы для того, чтобы приоткрыть завесу над процессом голосования и рассмотреть множество точек зрения и/или проблем, которые явно существуют. Не думаю, что «First Take» — лучшее место для этого, учитывая, что шоу ассоциируется с остроумными замечаниями и спорными заявлениями. Но скрытая предвзятость реально существует, и справедливо задаться вопросом, играет ли она роль при голосовании.

Дискуссия утрачивает доверие, если она не основана на фактах. Перкинс утверждал, что 80 процентов участников голосования за MVP — белые. На самом деле этот показатель составляет 63 процента (63 из 100).

Среди этих участников голосования 69,8% в прошлом сезоне проголосовали за (44), Эмбиид занял второе место с 19% голосов (12), а Яннис занял третье место с 11,1% (7).

В голосовании участвовали 25 чернокожих представителей СМИ (25 из 100), у которых лидером стал Йокич (12 голосов, 48%), Эмбиид занял второе место (11, 44%), – третье место (2, 8%). Делайте с этими числами что хотите, но это настоящие числа.

Что касается мнения Перка о том, что расовая предвзятость сыграла свою роль, я могу сказать только за себя – лично у меня нет опасений по этому поводу. Но я не умею читать чужие мысли», – пишет Эмик.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич