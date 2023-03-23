Джоэл Эмбиид пропустил вторую половину матча с «Буллс» из-за напряжения в икроножной мышце
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не вышел на площадку во второй половине матча против «Чикаго» (116:91) из-за напряжения в правой икроножной мышце.
Лидер «Сиксерс» завершил встречу с 12 очками, 7 подборами и 7 передачами за 16 минут на паркете.
После матча главный тренер Док Риверс успокоил болельщиков.
«Обеспокоен ли я по поводу травмы Эмбиида? Не очень, вернее, совсем не обеспокоен. Думаю, что он будет готов к следующему матчу. Это просто предосторожность», – сказал тренер.
Эмбиид признался, что впервые почувствовал напряжение в икрах во время матча против «Буллс» в понедельник (105:109 2ОТ), затем снова почувствовал в первой половине сегодняшней встречи.
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