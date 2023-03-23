Джоэл Эмбиид пропустил вторую половину матча с «Буллс» из-за напряжения в икроножной мышце

Теги травмы Док Риверс Чикаго Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не вышел на площадку во второй половине матча против «Чикаго» (116:91) из-за напряжения в правой икроножной мышце.

Лидер «Сиксерс» завершил встречу с 12 очками, 7 подборами и 7 передачами за 16 минут на паркете.

После матча главный тренер Док Риверс успокоил болельщиков.

«Обеспокоен ли я по поводу травмы Эмбиида? Не очень, вернее, совсем не обеспокоен. Думаю, что он будет готов к следующему матчу. Это просто предосторожность», – сказал тренер.

Эмбиид признался, что впервые почувствовал напряжение в икрах во время матча против «Буллс» в понедельник (105:109 2ОТ), затем снова почувствовал в первой половине сегодняшней встречи.

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2 комментария

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Роман Князефф
Ответ Алексей Ермольчик
И вот тут Фила должна решить , здоровый эмбиид к по, или мвп.
А че тут решать, конеш здоровый к по. Там у бороды Ещё что то с ахилом. Так что тут Всё ясно
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Алексей Ермольчик
И вот тут Фила должна решить , здоровый эмбиид к по, или мвп.
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