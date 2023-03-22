Форвард « » назвал своих фаворитов в соперничестве за приз самому ценному игроку сезона .

«Гонка за MVP должна свестись к борьбе Эмбиида и , таково мое мнение. Как мне кажется, главный претендент, все зависит от него.

Йокич проводит отличный сезон, но сдал под конец регулярки, а конкуренты нет. «Денвер» тоже забуксовал, а команды его оппонентов нет.

Эмбиид и Яннис великолепны. Недавно Адетокумбо сделал практически идеальный трипл-дабл, это потрясающе», – заявил Грин.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?