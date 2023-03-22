Дрэймонд Грин: «Гонка за MVP должна свестись к борьбе Эмбиида и Янниса»

Теги Денвер Голден Стэйт Милуоки Филадельфия НБА Дрэймонд Грин Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин назвал своих фаворитов в соперничестве за приз самому ценному игроку сезона НБА.

«Гонка за MVP должна свестись к борьбе Эмбиида и Янниса, таково мое мнение. Как мне кажется, Джоэл главный претендент, все зависит от него.

Йокич проводит отличный сезон, но сдал под конец регулярки, а конкуренты нет. «Денвер» тоже забуксовал, а команды его оппонентов нет.

Эмбиид и Яннис великолепны. Недавно Адетокумбо сделал практически идеальный трипл-дабл, это потрясающе», – заявил Грин.

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5 комментариев

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Алексей Иванов
Ответ Artur Prokopchuk
т.е. результаты команды - это снова аргумент ? Результаты команды даже стали одним из главных показателей. Как удобно. Опять люди выбирают только те показатели, которые подходят для их мнения. Денвер много проигрывает последнее время, но разве Йокич провалил эти игры ? Кажется он выдает свою обычную стату.
Так даже если важны результаты команды, куда он дел первую половину сезона, где Денвер на вертеле вертел всех? Или сейчас МВП вручают, только за вторую часть регулярки, если команды показывает отличные результаты? Или это работает, только когда в этой команде Эмбид? Не обращай внимание, Грин просто глупый, он сам себе же противоречит.
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Райли Карри
Расисты! Вот вам #MvpSoBlack
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Artur Prokopchuk
т.е. результаты команды - это снова аргумент ?
Результаты команды даже стали одним из главных показателей. Как удобно. Опять люди выбирают только те показатели, которые подходят для их мнения.
Денвер много проигрывает последнее время, но разве Йокич провалил эти игры ? Кажется он выдает свою обычную стату.
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VyacheslavLoveDi
Йокич в голос с сие утверждения
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Tiemme
Это расизм! Где беляши?!
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