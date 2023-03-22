Дрэймонд Грин: «Гонка за MVP должна свестись к борьбе Эмбиида и Янниса»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин назвал своих фаворитов в соперничестве за приз самому ценному игроку сезона НБА.
«Гонка за MVP должна свестись к борьбе Эмбиида и Янниса, таково мое мнение. Как мне кажется, Джоэл главный претендент, все зависит от него.
Йокич проводит отличный сезон, но сдал под конец регулярки, а конкуренты нет. «Денвер» тоже забуксовал, а команды его оппонентов нет.
Эмбиид и Яннис великолепны. Недавно Адетокумбо сделал практически идеальный трипл-дабл, это потрясающе», – заявил Грин.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Результаты команды даже стали одним из главных показателей. Как удобно. Опять люди выбирают только те показатели, которые подходят для их мнения.
Денвер много проигрывает последнее время, но разве Йокич провалил эти игры ? Кажется он выдает свою обычную стату.