Док Риверс: «Джоэл Эмбиид – MVP этого сезона и должен был стать MVP в прошлом сезоне»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс считает, что центровой его команды Джоэл Эмбиид должен был получить награду MVP еще в прошлом сезоне.

«Скажу это еще раз и постараюсь больше не касаться этой темы. Джоэл – MVP. Я считаю, что он должен был стать MVP в прошлом сезоне.

Не думаю, что кому-то нужна моя агитация за него. Я считаю, что доказательства налицо», – сказал Риверс.

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5 комментариев

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Сергей Пузанков
"Доказательства налицо" - это он про цвет кожи?
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DeX
Док, так ты помоги Эмбииду, там же в итоге все может решиться из-за места, которое заняла команда. Сегодня посадил бы Хардена в концовке на лавку, на одну победу было бы больше
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mikes
А может и Док Риверс, по его мнению, лучший тренер этого года, как и прошлого...
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-1
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xamer 9
Если в этом сезоне есть аргументы в пользу MVP Эмбиида, и учитывая спад Денвера - аргументов становится больше, то в прошлом году Никола был более чем заслуженным MVP.
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Сергей Орлов
А ещё в позапрошлом и позапозапрошлом, да, гуру?
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