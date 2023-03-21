Док Риверс: «Джоэл Эмбиид – MVP этого сезона и должен был стать MVP в прошлом сезоне»

Главный тренер «Филадельфии» считает, что центровой его команды должен был получить награду MVP еще в прошлом сезоне.

«Скажу это еще раз и постараюсь больше не касаться этой темы. Джоэл – MVP. Я считаю, что он должен был стать MVP в прошлом сезоне.

Не думаю, что кому-то нужна моя агитация за него. Я считаю, что доказательства налицо», – сказал Риверс.

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