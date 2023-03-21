Джулиус Ирвинг: «У «Филадельфии» есть хороший шанс на титул в этом году»

Легендарный игрок «Сиксерс» считает, что клуб из Филадельфии в текущем сезоне имеет шанс на победу в чемпионате.

«У «Филадельфии» есть хороший шанс. Лучший за последние годы.

Эта команда кажется очень стойкой. У них есть разные опции в атаке. Большой парень, лучший по очкам в . Очень быстрый, неугомонный . Харден, который когда-то был MVP, в любой вечер может быть доминирующим игроком на площадке, независимо от соперников. Хорошие ролевые исполнители. Тобайас делает то, что должен. Мне нравится смотреть на их игру.

Мне нравится, что у этой команды есть химия и огромное желание победить», – заявил Ирвинг.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?