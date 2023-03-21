Джулиус Ирвинг: «У «Филадельфии» есть хороший шанс на титул в этом году»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джулиус Ирвинг Тобайас Харрис Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

Легендарный игрок «Сиксерс» Джулиус Ирвинг считает, что клуб из Филадельфии в текущем сезоне имеет шанс на победу в чемпионате.

«У «Филадельфии» есть хороший шанс. Лучший за последние годы.

Эта команда кажется очень стойкой. У них есть разные опции в атаке. Большой парень, лучший по очкам в НБА. Очень быстрый, неугомонный Макси. Харден, который когда-то был MVP, в любой вечер может быть доминирующим игроком на площадке, независимо от соперников. Хорошие ролевые исполнители. Тобайас делает то, что должен. Мне нравится смотреть на их игру.

Мне нравится, что у этой команды есть химия и огромное желание победить», – заявил Ирвинг.

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1 комментарий

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boller_73
Шансы хорошие, но многое зависит как себя покажет Док Риверс. В регулярке он Лев Толстой, а в ПО Камон летс гоу гайс)
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+1
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