Карл-Энтони Таунс: «Когда порвана икроножная мышца, это серьезно»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс в интервью журналистке ESPN Рамоне Шелберн признался, что пропустил около четырех месяцев из-за разрыва икроножной мышцы, а не растяжения 3-й степени, как сообщалось.

«Когда порвана икроножная мышца, это серьезно.

Это требует времени. А учитывая мой рост, не хотелось, чтобы со мной произошло то же, что произошло с в «Голден Стэйт», – сказал Таунс.

В мае 2019 года Дюрэнт получил растяжение икроножной мышцы и пропустил больше месяца, после чего вернулся в 5-м матче финальной серии и порвал ахиллово сухожилие на той же ноге.

Изначально сообщалось, что Таунс пропустит 4-6 недель и вернется в строй в январе.

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