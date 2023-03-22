Карл-Энтони Таунс: «Когда порвана икроножная мышца, это серьезно»

Теги травмы Миннесота НБА Кевин Дюрэнт Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс в интервью журналистке ESPN Рамоне Шелберн признался, что пропустил около четырех месяцев из-за разрыва икроножной мышцы, а не растяжения 3-й степени, как сообщалось.

«Когда порвана икроножная мышца, это серьезно.

Это требует времени. А учитывая мой рост, не хотелось, чтобы со мной произошло то же, что произошло с Кевином Дюрэнтом в «Голден Стэйт», – сказал Таунс.

В мае 2019 года Дюрэнт получил растяжение икроножной мышцы и пропустил больше месяца, после чего вернулся в 5-м матче финальной серии НБА и порвал ахиллово сухожилие на той же ноге.

Изначально сообщалось, что Таунс пропустит 4-6 недель и вернется в строй в январе.

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